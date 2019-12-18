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Германия выдворила из страны российского шпиона
После убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили правительство Германии выслало из страны двух сотрудников российского посольства, так как в преступлении обоснованно подозреваются спецслужбы РФ. Одним из выдворенных дипломатов оказался действующим сотрудником российской военной разведки.
Евгений Суцкий занимал в посольстве должность заместителя военного атташе, будучи при этом офицером Главного управления Министерства обороны РФ (бывшего Главного разведывательного управления). Авторы журналистского расследования, опубликованного в Bild, называют Суцкого "высококлассным шпионом, работавшим на российскую разведку ГРУ в Германии".
Суцкий родился 9 марта 1984 года в Гуково Ростовской области, в 2005 году он перебрался в Москву для учебы в университете. В российской столице он с будущей женой были завербованы ГРУ.
28 июня 2017 года Суцкого отправили в Берлин, залегендировав его как заместителя военного атташе. В поле зрения немецких спецслужб он попал в июле 2019 года. На приеме в посольстве КНР Суцкого познакомили с бывшим кандидатом в Бундестаг от ХДС Салахдином Кобаном, и россиянин попытался завербовать политика.
По данным авторов расследования, связь Суцкого с убийство Хангошвили не установлена. Но заместителя российского атташе выслали "не просто так", и вопрос его причастности к преступлению остается открытым.
Гражданина Грузии Залмана Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны и сражался против федеральных сил, 23 августа застрелили в Берлине. Хангошвили с 2002 года находился в розыске в России по обвинению в терроризме. В 2016 году он перебрался в Германии после того, как годом ранее в Грузии на него было совершено покушение.
По подозрению в убийстве задержали россиянина с паспортом на имя Вадима Соколова. По данным издания The Insider, настоящее имя задержанного Вадим Красиков, ему 54 года, и в 2014 году РФ объявила его в международный розыск.
4 декабря расследование убийства Хангошвили поручили Федеральной прокуратуре Германии. Участие в расследовании этого органа свидетельствует о том, что в преступлении подозреваются иностранные спецслужбы.
По материалам: https://zn.ua/
Теги: Россия, мир, Германия, шпионаж, правительство, дипломат
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