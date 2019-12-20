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СМИ собрали информацию о "лубянском стрелке"
По предварительным данным российских СМИ, смертельное побоище в центре Москвы устроил 38-летний Евгений Манюров, житель Московской области. Он был предпринимателем в Подольске и занимался консультированием в области коммерческой деятельности, но предприятие было ликвидировано в 2015 году, сообщает РБК-Украина.
Как рассказала мать Манюрова, он не служил в армии, не был женат и даже не состоял в отношениях. Увлекался боксом, рукопашным боем, а в последние несколько лет его хобби стала стрельба.
"Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби", - сказала женщина.
Она добавила, что сын работал в охранных предприятиях и каждое утро он отправлялся на "сопровождение". Однако, когда женщина позвонила его коллеге по имени Павел, тот сообщил, что Евгений Манюров давно уволился.
19 декабря он сказал матери, что отправляется на соревнования по стрельбе. Недавно он занял третье место в дисциплине РСС на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.
Теги: Москва, информация, стрельба, личность
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