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Российские СМИ отыскали "украинский след" в стрельбе на Лубянке

21.12.2019 09:00
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Российские СМИ отыскали "украинский след" в стрельбе на Лубянке

Российские СМИ нашли способ увидеть "украинский след" в стрельбе у здания ФСБ в Москве на Лубянке, сообщает Телеканал новостей «24».
Якобы продавец оружия стрелку Евгению Манюрову рассказал об "украинском акценте" мужчины.
В частности, издание "Московский комсомолец" опубликовало статью, в которой подали рассказ продавца оружия, который вроде бы хорошо знал Евгения Манюрова.
И вот этот продавец сказал, что Манюров – спокойный, как удав, похожий на снайпера, шизофреника, а еще "имел странный и неприятный на слух акцент, похожий на украинский".



Теги: Украина, Москва, след, ФСБ, стрельба
 
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