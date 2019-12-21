Российские СМИ отыскали "украинский след" в стрельбе на Лубянке

21.12.2019 09:00

Российские СМИ нашли способ увидеть "украинский след" в стрельбе у здания ФСБ в Москве на Лубянке, сообщает Телеканал новостей «24».

Якобы продавец оружия стрелку Евгению Манюрову рассказал об "украинском акценте" мужчины.

В частности, издание "Московский комсомолец" опубликовало статью, в которой подали рассказ продавца оружия, который вроде бы хорошо знал Евгения Манюрова.

И вот этот продавец сказал, что Манюров – спокойный, как удав, похожий на снайпера, шизофреника, а еще "имел странный и неприятный на слух акцент, похожий на украинский".