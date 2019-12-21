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Россия и Украина подпишут газовый контракт на пять лет

21.12.2019 07:00
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Россия и Украина подпишут газовый контракт на пять лет

Новый контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен на пять лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает Цензор.НЕТ.
Чиновник отметил, что подписание контракта ожидается до конца 2019 года. "Объемы транзита — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", — сообщил Козак, не назвав цифр.
Он добавил, что "Газпром" и "Нафтогаз" также урегулировали все взаимные претензии. "Мы подписали трехсторонний договор вместе с Европейским союзом", — сказал российский вице-премьер.



Теги: Украина, Россия, газ, транзит, договор
 
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