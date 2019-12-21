Строительство "Северного потока 2" приостановлено из-за санкций США

21.12.2019 10:00

Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – пока приостановила выполнение работ, сообщает Телеканал новостей «24».

Такое решение компания приняла из-за санкций США против газопровода, предусмотренных американским оборонным бюджетом.

Подписанный накануне Дональдом Трампом закон об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.

Санкции будут касаться: