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Строительство "Северного потока 2" приостановлено из-за санкций США
21.12.2019 10:00
Трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – пока приостановила выполнение работ, сообщает Телеканал новостей «24».
Такое решение компания приняла из-за санкций США против газопровода, предусмотренных американским оборонным бюджетом.
Подписанный накануне Дональдом Трампом закон об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.
Санкции будут касаться:
- судов, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
- иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
- руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
- транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеуказанных лиц.
Теги: США, остановка, Северный поток, санкции
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