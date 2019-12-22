В Британии разрешили лекарства, содержащие коноплю

22.12.2019 10:00

В Великобритании люди, больные тяжелой эпилепсией, смогут получить доступ к лекарствам на основе каннабиса с начала 2020 года, сообщает Корреспондент.net.

Национальная служба здоровья проинформировала, что врачи смогут назначить препарат Эпидиолекс с 6 января. Лекарство будут назначать взрослым и детям старше двух лет.

Клинические испытания показали, что пероральный раствор, содержащий каннабидиол, может уменьшить количество припадков до 40% у некоторых детей.

Лекарства будут использовать для лечения двух редких, но тяжелых форм детской эпилепсии – синдрома Леннокса Гастаута и синдрома Дравета. В Великобритании насчитывается около 8 тысяч человек с такими формами эпилепсии.