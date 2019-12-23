Путин открыл ж/д сообщение по Крымскому мосту (ВИДЕО)

23.12.2019 14:00

Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту, сообщает Корреспондент.net.

Российский президент отправился на рельсовом автобусе из Тамани в Керчь.