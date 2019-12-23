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В Саудовской Аравии состоялся суд над убийцами журналиста
23.12.2019 19:20
Суд в Саудовской Аравии приговорил 5 человек, которые обвинялись в убийстве 59-летнего саудовского журналиста Джамаля Хашогги, к смертной казни, сообщает агентство Bloomberg.
Еще 3 из 11 обвиняемых получили в общей сложности 24 года тюремного заключения. 3 других суд признал невиновными.
Имена осужденный не разглашаются.
Главного советника принца Мухаммеда — Сауда аль-Кахтани, которого отстранили от должности после убийства журналиста, допросили, однако никаких доказательств его причастности следствие не обнаружило. Суд также признал невиновность высокопоставленного сотрудника разведки Ахмеда Алассири, которого ранее тоже отстранили от должности.
По материалам: https://tk.media
Теги: мир, Саудовская Аравия, суд, убийство, журналист, смертная казнь
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