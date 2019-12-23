В США столкнулись сразу 69 автомобилей (ВИДЕО)

23.12.2019 10:00

В Соединенных Штатах Америки одновременно столкнулись 69 автомобилей. Масштабная авария произошла в штате Вирджиния, сообщает Телеканал новостей «24».

Обошлось без погибших, однако на больничных койках оказались 51 человек и эта цифра постоянно меняется. Среди них и те, кто в критическом состоянии.

Согласно предварительной информации, причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе гололед. Однако официальная версия аварии устанавливается.