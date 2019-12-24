Президент Бразилии оказался в госпитале после падения в ванной

24.12.2019 16:15

Президента Бразилии Жаира Болсонару 23 декабря госпитализировали после падения в президентской резиденции. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на офис президента.

Болсонару якобы поскользнулся в ванной и ударился головой. Его доставили в госпиталь вооруженных сил в столице Бразилии, где медики осмотрели голову президента, однако проблем не обнаружили.

Больше никаких подробностей в офисе президента не сообщили.

Агентство пишет, что в декабре Болсонару просил своих консультантов сократить ему повестку до конца года из-за того, что он "испытывает крайнюю усталость".







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