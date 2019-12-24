В России разбился новейший истребитель Су-57

24.12.2019 08:30

В Хабаровском крае России упал и разбился перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Инцидент произошел в 111 км от аэродрома Дзёмги на реке Амур. Летчик успел катапультироваться и остался жив, его эвакуировали на вертолете Ми-8.