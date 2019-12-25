В США 7-месячный ребенок стал мэром города

25.12.2019 16:00

Самым молодым мэром США стал семимесячный Уильям Чарльз МикМиллиан, сообщает Телеканал новостей «24».

Такое назначение стало врзможным, потому что должность мэра города Уайтхолла ежегодно выставляется на аукцион. В этом году семья Чарли предложила наибольшую сумму, которую отдадут на благотворительность, передает издание Indian Express.

На церемонии инаугурации мальчик был в черном смокинге в сопровождении своих приемных родителей. Председатель городского совета соседнего города Джош Фульц рассказал, что во время церемонии "в воздухе чувствовалась любовь": каждый хотел обнять малыша и прогуляться с ним.

Новоизбранный мэр Чарли выбрал своим девизом фразу "Сделаем Америку снова доброй" и принес присягу (все это он сделал с помощью родителей), в которой торжественно поклялся добросовестно исполнять обязанности мэра Уайтхолла, в частности:

быть добрым к каждому на детской площадке;

приносить печенье пожарным;

поймать самого большого сома;

хранить, защищать и оберегать жителей Уайтхолла.