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Немец нашел в старых часах 50 тысяч дойчмарок
26.12.2019 08:00
В Германии житель Ауриха обнаружил 50 тысяч немецких марок в старых настенных часахкупленных на блошином рынке, сообщает Телеканал новостей «24».
Он отнес деньги в местное государственное бюро находок. Поскольку за 6 месяцев никто не потребовал деньги, мужчине позволили вернуть их обратно.
Единственная проблема заключалась в том, что банкноты не принимал ни один магазин или ресторан, поскольку немецкие марки вышли из обращения в 2001 году.
Однако он смог обменять их в Центральном банке. В результате стоимость находки составила около 25 500 евро за вычетом госпошлины в размере €576.
Слетует отметить, что официальный обменный курс между евро и немецкой маркой остается неизменным с 2001 года: один евро стоит 1,95583 марки.
Теги: Германия, клад, часы
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