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В Вене начался финальный этап украино-российских газовых переговоров

26.12.2019 15:00
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В Вене начался финальный этап украино-российских газовых переговоров

Делегации России и Украины начали переговоры относительно транзита газа в Вене. Информацию об этом УНН подтвердил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.
На встрече представителей украинского “Нафтогаза” и российского “Газпрома” планируется окончательно согласовать условия нового контракта о транзите природного газа.



Теги: Газпром, Вена, Нафтогаз, переговоры
 
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