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Названы имена граждан Украины, летевших в разбившемся самолете
27.12.2019 10:30
На борту потерпевшего крушение около Алматы самолета казахстанской авиакомпании Bek Air находились два гражданина Украины, сообщает ОстроВ.
В Комитете по ЧС МВД республики сообщили имена иностранных граждан, которые находились на борту: Юрий Сон и Яна Сон из Украины, Маг Клыков из Киргизии, Нурлан Маулина из Китая.
"Они живы", - заявил официальный представитель комитета Нурсултан Нурахметов, не уточнив их состояние.
Теги: Украина, самолет, гражданство, авиакатастрофа
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