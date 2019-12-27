Названы имена граждан Украины, летевших в разбившемся самолете

27.12.2019 10:30

На борту потерпевшего крушение около Алматы самолета казахстанской авиакомпании Bek Air находились два гражданина Украины, сообщает ОстроВ.

В Комитете по ЧС МВД республики сообщили имена иностранных граждан, которые находились на борту: Юрий Сон и Яна Сон из Украины, Маг Клыков из Киргизии, Нурлан Маулина из Китая.

"Они живы", - заявил официальный представитель комитета Нурсултан Нурахметов, не уточнив их состояние.