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Украина и Россия "обнулили" взаимные претензии по газу

27.12.2019 12:00
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Украина и Россия "обнулили" взаимные претензии по газу

Россия и Украина отказались от взаимных претензий по газовому вопросу. Обнулить претензии они договорились с 1 января. Об этом заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, сообщает телеканал 112 Украина.
Стороны откажутся от исков, по которым нет еще окончательного решения. Это стало частью протокола о газовом сотрудничестве, подписанного 20 декабря.
"Договорились о том, что с 1 января с нуля, и обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам", — сказал Александр Новак.
Также сообщается, что для продолжения транзита газа "Газпром" заключит межоператорское соглашение с "Оператором ГТС Украины", а договор по бронированию мощностей для транспортировки - с "Нафтогазом". Уже в следующем году планируется забронировать мощности для транзита 65 млрд кубометров газа, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубометров газа при установлении конкурентного тарифа.



Теги: Украина, Россия, переговоры, газ
 
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