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Газпром" выплатилил "Нафтогазу" $2,9 млрд штрафа

28.12.2019 08:00
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Газпром" выплатилил "Нафтогазу" $2,9 млрд штрафа

ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.
Об этом журналистам заявил представитель "Газпрома", информирует Цензор.НЕТ.
"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сказал он.



Теги: Газпром, Нафтогаз, штраф, выплата
 
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