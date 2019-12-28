Газпром" выплатилил "Нафтогазу" $2,9 млрд штрафа

28.12.2019 08:00

ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

Об этом журналистам заявил представитель "Газпрома", информирует Цензор.НЕТ.

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сказал он.