Последние новости раздела
- Газпром" выплатилил "Нафтогазу" $2,9 млрд штрафа08:00
- США определились с главными военными угрозами в мире18:22
- Ливия планирует привлечь Турцию для войны с повстанцами 16:13
- Украина и Россия "обнулили" взаимные претензии по газу12:00
- Названы имена граждан Украины, летевших в разбившемся самолете10:30
- Опубликован список погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Алматы09:30
- В Казахстане разбился пассажирский самолет (ВИДЕО)09:00
- Австрийская авиакомпания вводит "самолетные" проездные16:04
- В Вене начался финальный этап украино-российских газовых переговоров15:00
- Немец нашел в старых часах 50 тысяч дойчмарок08:00
Газпром" выплатилил "Нафтогазу" $2,9 млрд штрафа
28.12.2019 08:00
ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.
Об этом журналистам заявил представитель "Газпрома", информирует Цензор.НЕТ.
"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату $2,9 млрд в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма, в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - сказал он.
Теги: Газпром, Нафтогаз, штраф, выплата
Читайте также:
- "Газпром": Украине все равно придется выплатить семь миллиардов
- Украина не собирается оплачивать штраф от "Газпрома"
- Азаров: Cтрана прилагает колоссальные усилия для обеспечения энергетической независимости
- Пламя газовой войны разгорается всё ярче
- Уменьшение импорта газа грозит Украине штрафами
- Cтавицкий: Украина не видит оснований выплачивать "Газпрому" семь миллиардов
- В ОРДО назвали дату и формулу обмена пленными12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 декабря09:30
- В Дружковке обокрали городскую новогоднюю елку08:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 декабря10:00
- В "ЛНР" отменили комендантский час с Нового года до Рождества13:00
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря09:30
- В Лисичанске отключили воду и отопление08:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря15:00
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта12:00
- Жителей прифронтовой зоны в Донецкой области обеспечат благотворительным углем17:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- В ОРДО назвали дату и формулу обмена пленными12:00
- Украинцев будут лечить в клиниках НАМН бесплатно11:00
- ФК "Райо Вальекано" наказали за "нацистский" инцидент с Зозулей10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 декабря09:30
- Группа Kazka выпустила новый альбом09:00
- В Дружковке обокрали городскую новогоднюю елку08:30
- Газпром" выплатилил "Нафтогазу" $2,9 млрд штрафа08:00
- LG создала умный шкаф-оранжерею19:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- 29 декабря КПВВ «Горловка» закроют для ремонта
- "Новая Почта" опубликовала график работы на новогодние праздники
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 декабря
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 декабря
- Ситуация в КПВВ в районе проведения ООС 26 декабря
- Зеленский подписал закон, упрощающий оформление документов жителям зоны ООС
- В Кабмине анонсировали введение "паспортов в смартфоне"
- По воде, аки посуху: украинский каскадер проехал на мотоцикле по Днепру (ВИДЕО)
- В Лисичанске отключили воду и отопление
- Украина получила условия кредита от МВФ