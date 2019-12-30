Появилась новая версия авиакатастрофы в Казахстане

30.12.2019 11:00

Следствие исключило погодные условия как причину крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты, но добавило версию с работой навигационной службы. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, передает Корреспондент.net.

"В настоящее время рассматриваются три версии. Первая - ошибка экипажа. Вторая - возможность технической неисправности самого борта. Третья - работа навигационных служб", - рассказал Тургумбаев. По его словам, в Казахстан уже прибыли представители завода-изготовителя из Нидерландов.

Напомним, утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет. По уточненным данным, погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Среди пострадавших - двое украинцев. Их госпитализировали с травмами позвоночника.