В Сети сравнили новогодние поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко (ВИДЕО)

01.01.2020 09:00

В YoyTube смонтировали вместе новогодние обращения президентов Украины, России и Беларуси.

"Поздравление с Новым Годом 2020 Зеленского, Путина и Лукашенко - почувствуй разницу!" - подписано видео.