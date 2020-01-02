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На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО)

02.01.2020 10:00
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На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО)

На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО)

На YouTube-канале «Дождя» опубликовано новогоднее обращение непрезидента России Невладимира Невладимировича Непутина к жителям России, сообщает Ya62.ru.
Исполнил его актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин. На данный момент ролик посмотрели уже более миллиона человек.



Теги: Путин, поздравление, пародия
 
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