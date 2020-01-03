В норвежском селе наступило лето среди зимы

03.01.2020 08:00

В селе Сундалсора на западе Норвегии 2 января зафиксировали рекордно высокую температуру +19 градусов, сообщает РБК-Украина.

Этот показатель на 25 градусов выше, чем в среднем в этот месяц по стране. По словам мэра муниципалитета Раума Ивон Уолд, люди выходили на улицу в одних футболках и плавали в море вместо того, чтобы кататься на лыжах.

Метеоролог BBC Питер Макеворд рассказал, что предыдущий январский максимум в Сундалсоре составил +17,4 градусов. Он пояснил, что причина чрезвычайно высокой температуры в селе кроется в его расположении. Село находится на склоне, а потому часто подвергается воздействию фенов - сильных, порывистых, теплых и сухих местных ветров, дующих с гор в долины.

Это не впервые в Сундалсоре наблюдаются необычно теплые зимы для скандинавской страны. Село раньше устанавливало температурные рекорды декабря (+18,3 градусов) и января (+18,9 градусов).