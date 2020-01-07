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В Иране на похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек
07.01.2020 13:30
В Иране во время церемонии прощания с генералом Сулеймани в результате давки погибли 35 человек, еще 48 получили травмы, сообщает НВ.
Инцидент произошел в родном городе Сулеймани, Кермане, расположенном в 1000 км к юго-востоку от Тегерана.
По данным СМИ, проститься с генералом пришли более миллиона иранцев.
Теги: Иран, похороны, гибель, давка, генерал
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