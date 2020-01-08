Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Путин и Эрдоган запустили новый газопровод в обход Украины

08.01.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин и Эрдоган запустили новый газопровод в обход Украины

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток", сообщает Обозреватель.
Запуск трубопровода, который позволит поставлять газ ряду стран в обход Украины, состоялся в среду, 8 января, в Стамбуле.
Газопровод "Турецкий поток" протяженностью примерно в 930 километров состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.
Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Москва объявила об окончании строительства обеих ниток газопровода в середине ноября 2019 года.



Теги: Путин, Черное море, газопровод, Эрдоган
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх