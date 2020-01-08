Путин и Эрдоган запустили новый газопровод в обход Украины

08.01.2020 16:00

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток", сообщает Обозреватель.

Запуск трубопровода, который позволит поставлять газ ряду стран в обход Украины, состоялся в среду, 8 января, в Стамбуле.

Газопровод "Турецкий поток" протяженностью примерно в 930 километров состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Москва объявила об окончании строительства обеих ниток газопровода в середине ноября 2019 года.