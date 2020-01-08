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В Иране разбился украинский самолет со 180 пассажирами (ВИДЕО)
08.01.2020 08:00
В Иране разбился пассажирский самолет Boeing 737 рейса PS 752, принадлежащий авиаперевозчику "Международные авиалинии Украины", сообщает телеканал 112 Украина.
Официальных данных о пассажирах еще нет, но по информации разных СМИ, на борту судна находилось от 167 до 180 человек.
Местные власти опасаются, что все люди, которые были на борту самолета, погибли, поскольку во время падения самолет был охвачен огнем.
Авиалайнер направлялся из Тегерана в Киев. Авария произошла вскоре после вылета из аэропорта.
Теги: Украина, Иран, самолет, авиакатастрофа
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