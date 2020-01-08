Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В катастрофе украинского самолета в Иране погибли граждане 7 стран

08.01.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В катастрофе украинского самолета в Иране погибли граждане 7 стран

Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании, сообщил в своем Твиттере глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает РБК-УКРАИНА.
"Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе #PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2+9 (экипаж), Швеция - 10; Афганистан - 4; ФРГ - 3; Великобритания - 3. Выражаем наши соболезнования. Украинские власти продолжают расследование", - написал он.



Теги: Иран, пассажиры, гражданство, авиакатастрофа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх