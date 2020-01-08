В МИД Украины запустили "горячую линию" для информации об авиакатастрофе в Иране

08.01.2020 10:30

В связи с катастрофой Boeing-737 в Иране в Министерстве иностранных дел Украины открыли специальную горячую линию. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал 112 Украина.

"На месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране... Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИД и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования иранской стороны для отлета. Все мероприятия держу на личном контроле. Срочные справки можно получить на горячей линии МИД по телефону +38 (044) 238 16 57", - написал Зеленский.

По информации СНБО, на борту самолета находились 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Два пассажира и все члены экипажа были гражданами Украины.

Официальная версия причин аварии от представителей иранского аэропорта имени Имама Хомейни - возгорание двигателя.

Посольство Украины в Иране заявляет, что версия о теракте или ракетной атаке исключена.