Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий

09.01.2020 08:00

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали заявление, что отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, как герцогу и герцогине Сассекским. Об этом говорится в сообщении, распространенном в официальном Instagram, передает УНН.

В заявлении указано, что после многомесячных раздумий и внутренних дискуссий герцог и герцогиня решили "уйти от того, чтобы считаться "высокопоставленными" членами королевской семьи, и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми".

Но в сообщении указано, что принц Гарри и его жена Меган Маркл продолжают поддерживать ее Величество Королеву.

"Сейчас мы планируем сбалансировать свое время между Великобританией и Северной Америкой, продолжая уважать наш долг перед Королевой, Содружеством ... Этот географический баланс позволит нам воспитывать в сыне благодарность за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставляет нашей семье пространство, чтобы сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", - говорится в заявлении.