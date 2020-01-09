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В СНБО не исключают версию ракетной атаки на украинский самолет в Иране

09.01.2020 13:00
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В СНБО не исключают версию ракетной атаки на украинский самолет в Иране

Среди возможных версий причин крушения самолета МАУ в Тегеране будет рассмотрена и атака Boeing 737 зенитной ракетой российского ЗРК "Тор", сообщает Обозреватель.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По словам Данилова, группа из 45 украинских экспертов, которая уже прибыла в Иран в ночь на 9 января, будет искать обломки ракеты, которой могли сбить пассажирский лайнер.
Всего рассматривается четыре ключевых версии причин катастрофы:

  • поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети;
  • столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;
  • разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;
  • взрыв внутри самолета в результате террористического акта.


Теги: СНБО, авиакатастрофа, версия, ракетный удар
 
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