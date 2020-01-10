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После протестов в Абхазии парламент проголосовал за отставку президента
10.01.2020 09:00
Парламент Абхазии проголосовал за отставку Рауля Хаджимбы, победа которого на президентских выборах в сентябре спровоцировало крупные протесты, вылившиеся в четверг в попытку штурма его администрации, сообщает Би-би-си.
При этом решение парламента не означает автоматического сложения полномочий с президента. Депутаты приняли лишь документ, в котором главе самопровозглашенной республики, отколовшейся от Грузии после распада СССР, предлагают добровольно покинуть пост.
За документ проголосовали 19 депутатов из 24 присутствовавших на заседании. Всего в Национальном собрании Абхазии 35 депутатов.
Теги: президент, отставка, Абхазия, протесты
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