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Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

11.01.2020 08:00
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Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

Иранские военные "нечаянно" сбили украинский самолет у Тегерана 8 января, когда все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Такое заявление от Ирана поступило в субботу, 11 января, утром, сообщает Телеканал новостей «24».
Иран жалуется на "человеческую ошибку". Военные были в высоком состоянии готовности и приняли гражданский самолет за враждебную цель.
В заявлении, которое озвучило иранское телевидение, прозвучали извинения перед семьями жертв трагедии. Также в заявлении подчеркнули, что виноватых в авиакатастрофе привлекут к ответственности.



Теги: Иран, признание, авиакатастрофа, ракета
 
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