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Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)

11.01.2020 11:00
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Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)

В протестах в Абхазии, которые власти непризнанной республики назвали попыткой "государственного переворота", участвовали украинцы, которые сами себя идентифицировали в качестве граждан самопровозглашенной "ДНР". По крайней мере, так утверждают в администрации "президента Абхазии", сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".
В частности, утверждается, что один из организаторов митинга 8 и 9 января, который и называют "госпереворотом в непризнанной республике", это Ахра Авидзба. Предполагается, что это командир "ДНР" с позывным Абхаз, причем ряд масс-медиа в России называет его "героем ДНР".
Чиновники Абхазии сейчас выясняют обстоятельства появления и пребывания этих лиц в республике.



Теги: Донбасс, Абхазия, организатор, ДНР, протесты
 
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