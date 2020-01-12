В Тегеране начались антиправительственные протесты из-за сбитого авиалайнера

12.01.2020 10:00

В Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет, сообщает ТСН.

О беспорядках сообщили даже центральные, связанные с властью иранские СМИ, которые обычно избегают освещения протестов против руководителей государства, отмечает Guardian со ссылкой на Reuters.

Протестующие потребовали увольнения верховного главнокомандующего аятоллы Али Хаменеи. По подсчетам иранского агентства, на протест вышли от 700 до 1000 человек. Однако другие СМИ отмечают, что протестующих было значительно больше.