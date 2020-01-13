"Президент" Абхазии подал в отставку из-за протестов

13.01.2020 09:00

"Президент" Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку, передает Цензор.НЕТ.

Бывший "премьер-министр" оккупированной территории Сергей Шамба зачитал заявление Хаджимбы об отставке: "Я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране". Исполнять обязанности "президента" будет "премьер-министр" Валерий Бганба.

Уйти в отставку Хаджимбу призвал "парламент" оккупированной Абхазии 9 января в связи с начавшимися в этот день протестами.