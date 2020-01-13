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В Саудовской Аравии неожиданно выпал снег
13.01.2020 17:00
В жаркой Саудовской Аравии неожиданно выпал снег. Правда, он засыпал только северные регионы королевства, сообщает Телеканал новостей «24».
Так, снег выпал на приграничном с Иорданией участке. Он стал настоящей диковинкой для местных, поскольку является большой редкостью в Саудовской Аравии. Фото заснеженных просторов пустынной страны пользователи активно распространяют в соцсетях.
Температура в некоторых районах опустилась ниже 0 градусов. Местная власть просит людей быть осторожными на дорогах и находиться в тепле.
Теги: Саудовская Аравия, снег, пустыня
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