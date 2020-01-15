Депутат Госдумы РФ обвинил США в применении климатического оружия

15.01.2020 08:30

Аномальная теплая зима в России может быть следствием того, что американцы атаковали мир климатическим оружием — заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Журавлева, США используют самые передовые технологии во всех сферах, и оборона может не быть исключением.

"Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего", — добавил парламентарий.

Российский парламентарий также считает, что из-за такого поведения властей США могут начать таять ледники на полюсах.