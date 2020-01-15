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Депутат Госдумы РФ обвинил США в применении климатического оружия
15.01.2020 08:30
Аномальная теплая зима в России может быть следствием того, что американцы атаковали мир климатическим оружием — заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Журавлева, США используют самые передовые технологии во всех сферах, и оборона может не быть исключением.
"Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего", — добавил парламентарий.
Российский парламентарий также считает, что из-за такого поведения властей США могут начать таять ледники на полюсах.
Теги: Россия, США, оружие, климат, обвинение
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