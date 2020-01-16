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Путин нашел замену Медведеву

16.01.2020 08:00
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Путин нашел замену Медведеву

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает Би-би-си.
"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сообщила пресс-служба Кремля.
Путин также подписал указ об отставке правительства, при этом назначив временно исполняющим обязанности премьер-министра Дмитрия Медведева. Правительству поручено исполнять свои обязанности до сформирования нового кабинета министров.
Ранее в среду Медведев во время встречи членов правительства с Путиным объявил об отставке кабмина. Заявление прозвучало после оглашения послания президента Федеральному собранию, на котором тот анонсировал серьезные изменения в действующую конституцию.



Теги: премьер-министр, Путин, Медведев, кандидат
 
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