Путин нашел замену Медведеву

16.01.2020 08:00

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает Би-би-си.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин также подписал указ об отставке правительства, при этом назначив временно исполняющим обязанности премьер-министра Дмитрия Медведева. Правительству поручено исполнять свои обязанности до сформирования нового кабинета министров.

Ранее в среду Медведев во время встречи членов правительства с Путиным объявил об отставке кабмина. Заявление прозвучало после оглашения послания президента Федеральному собранию, на котором тот анонсировал серьезные изменения в действующую конституцию.