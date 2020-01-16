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Путин назначил нового премьер-министра России

16.01.2020 16:30
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Путин назначил нового премьер-министра России

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ, сообщает РБК-УКРАИНА.
В указе говорится "в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правления Российской Федерации".
Ранее согласие на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства России дала Госдума. За это решение проголосовали 383 депутата, воздержался 41 депутат, против голосов не было.



Теги: Россия, премьер-министр, Путин, указ
 
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