Последние новости раздела
- Путин назначил нового премьер-министра России16:30
- Путин нашел замену Медведеву08:00
- Депутат Госдумы РФ обвинил США в применении климатического оружия08:30
- В Иране арестовали виновных в катастрофе самолета МАУ12:00
- В Саудовской Аравии неожиданно выпал снег17:00
- "Президент" Абхазии подал в отставку из-за протестов09:00
- В Тегеране начались антиправительственные протесты из-за сбитого авиалайнера10:00
- Командование КСИР взяло на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета14:00
- Власти Абхазии обвинили в организации массовых беспорядков "героя ДНР" (ВИДЕО)11:00
- Иран признал, что случайно сбил украинский самолет08:00
Путин назначил нового премьер-министра России
16.01.2020 16:30
Президент России Владимир Путин своим указом назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ, сообщает РБК-УКРАИНА.
В указе говорится "в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правления Российской Федерации".
Ранее согласие на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства России дала Госдума. За это решение проголосовали 383 депутата, воздержался 41 депутат, против голосов не было.
Теги: Россия, премьер-министр, Путин, указ
- Пушилин сходил в кино с Ходаковским15:00
- В «ДНР» проведут верификацию пенсионеров11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 января10:00
- В школах ОРДО введут "Уроки Победы"14:00
- Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО12:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января10:00
- Утром 15 января в ОРДО отключат теле- и радиовещание16:00
- В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 января10:00
- На Донбасс доставили 20 тонн гумпомощи из Европы16:00
- Путин назначил нового премьер-министра России16:30
- "Плохие парни" Уилл Смит и Мартин Лоуренс пригласили украинцев в кино (ВИДЕО)16:00
- Пушилин сходил в кино с Ходаковским15:00
- "Бавария" хочет купить защитника "Шахтера" за 25 млн евро14:00
- В Индонезии из-за глобального потепления затонули два острова13:00
- Гончарук ответил на "кассетный скандал" видеообращением (ВИДЕО)12:00
- В «ДНР» проведут верификацию пенсионеров11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 января10:00
- Гончарук попал в "кассетный скандал" (АУДИО)09:00
- Путин нашел замену Медведеву08:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам
- Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО
- В «ДНР» проведут верификацию пенсионеров
- Утром 15 января в ОРДО отключат теле- и радиовещание
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 января
- Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе
- Пушилин сходил в кино с Ходаковским
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 15 января
- На Донбасс доставили 20 тонн гумпомощи из Европы