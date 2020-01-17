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Сенат США начал процедуру импичмента Дональда Трампа

17.01.2020 08:00
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Сенат США начал процедуру импичмента Дональда Трампа

16 января в Сенате официально объявили статьи обвинений Дональда Трампа: злоупотребление президентской властью и препятствование расследованию Конгресса по поводу импичмента, сообщает Телеканал новостей «24».
В этот же день к присяге привели председателя Верховного суда США Джона Робертса (именно он будет вести дело) и всех сенаторов, которые будут выполнять роль присяжных.
Обвинение представят семь демократов из нижней палаты Конгресса США во главе с Адамом Шифтом. Их называют "менеджерами импичмента".
Президент США Дональд Трамп судебный процесс в Сенате относительно своего импичмента традиционно называет мошенническим. Трамп отметил, что процесс "должен пройти очень быстро".
В который раз в твиттере глава Белого дома написал, что импичмент хотят ему объявить за "идеальный телефонный разговор" с Президентом Украины Владимиром Зеленским.



Теги: импичмент, сенат, Дональд Трамп
 
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