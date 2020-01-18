На Майорке и Ибице начали борьбу с "алкогольным туризмом"

18.01.2020 11:00

Власти Балеарских островов решили значительно ограничить возможности для так называемого алкогольного туризма, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

17 января принят закон, запрещающий организацию и рекламу барных туров, а также промотирование продаж алкогольных напитков с использованием "открытых баров" и "счастливых часов", когда клиентам предлагается купить алкоголь со скидками.

Отелям, работающим по схеме "все включено", запрещено предлагать своим постояльцам алкогольные напитки в неограниченном количестве - одному лицу во время обеда и ужина должно предлагаться не более трех алкогольных напитков.

Также по этому закону в отелях Балеарских островов туристам запретили прыгать в бассейны. Этот популярный вид развлечений среди туристов привел в прошлом ко многим случаям травмирования и нескольким смертям. За нарушение этого запрета туристам грозит штраф в 60 000 евро и выселение из отеля.

Также законом запрещаются автоматы по продаже алкогольных напитков, а магазины не смогут продавать их с 21:30 до 8:00.

Нововведения вступят в силу с начала февраля 2020 года и будут действовать в течение следующих пяти лет.

Они будут распространяться не на все Балеарские острова, а лишь на несколько самых проблемных районов - пляжный район Платья-де-Пальма в Пальма-де-Майорке, город Магалуф на Майорке, а также район Вест-Энд города Сан-Антонио на западном побережье острова Ибица.