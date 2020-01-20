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Британский интернет-магазин открыл вакансию на "работу мечты"
Интернет-магазин OnBuy.com ищет сотрудника на "работу мечты". В объявлении о вакансии говорится, что работник безвозмездно получит 50 тысяч фунтов стерлингов, которые может смело тратить на покупку одежды, косметики, электроники, игрушек, еды и напитков, сообщает Корреспондент.net.
Мало того, счастливчику полагается и годовая зарплата в размер 35 тысяч фунтов стерлингов.
Руководстве OnBuy.com объяснило, с какой целью собирается так расщедриться. Дело в том, что онлайн-магазин хочет получать отзывы о всех сбоях в работе сайта, отчет об "опыте покупок" и работе продавцов.
"Единственное необходимое условие - это заинтересованность в покупках и большой опыт интернет-шопинга… Гибкий график, удаленная работа, бесплатные продукты, вы можете оставить себе все, что купите", - обещают в объявлении о "работе мечты".
Теги: вакансии, работа, интернет-магазин
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