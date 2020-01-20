Депутат Госдумы РФ "присоединил" ОРДЛО к России (ВИДЕО)

20.01.2020 09:00

Депутат Государственной Думы России от аннексированного Крыма Андрей Козенко убежден, что ОРДЛО являются "особыми субъектами" РФ. Видео с комментарием российского политика опубликовано на YouTube-канале телекомпании "Юнион", сообщает "Страна.ua".

"Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская народные республики сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации...", - сказал Козенко.

Кроме того, он считает, что Россия таким образом "дает посыл всей территории Украины, как нужно объединятся", а также призывает всех русских, проживающих в Украине, объединятся в "мощное пророссийской движение".

Выступление Козенко - с 4-й минуты