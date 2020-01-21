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В Иране объявили вознаграждение за убийство Дональда Трампа
21.01.2020 17:00
Иранский депутат Ахмад Хамза предложил три миллиона долларов вознаграждения за убийство президента США Дональда Трампа, передает Телеканал новостей «24».
Свое предложение Хамза озвучил во время заседания иранского парламента во вторник, 21 января.
Других деталей относительно того, кто именно принял решение предложить вознаграждение, иранский законодатель не сообщил.
Теги: Иран, убийство, Дональд Трамп
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