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В Китае от нового коронавируса умер четвертый человек

21.01.2020 08:00
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В Китае от нового коронавируса умер четвертый человек

Четвертый зараженный новым типом коронавируса человек скончался в китайском городе Ухань, говорится в сообщении местного комитета здравоохранения, передает Корреспондент.net.
19 января умер 89-летний мужчина. Симптомы болезни у него проявились 13 января, 18 января он был госпитализирован.
Отмечается, что по состоянию на полночь 19 января всего было зафиксировано 219 случаев заражений, из них 198 в Ухани, 25 человек выздоровели и уже выписаны из больниц, четверо скончались.
В настоящее время лечение проходят еще 169 человек, девять из которых в критическом состоянии, а 35 - в тяжелом.



Теги: вирус, Китай, смерть
 
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