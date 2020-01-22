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В России сформиолвали новое правительство

22.01.2020 08:00
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В России сформиолвали новое правительство

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил новый состав правительства, сообщает СТРАНА.ua.
В соответствии с указом президента Владимира Путина у премьера РФ теперь будет 9 замов вместо 10, в том числе один первый.
Ниже приведен полный состав российского Кабмина. Сначала указан новый министр, в скобках - его предшественник.
Михаил Мишустин - премьер-министр (был Дмитрий Медведев),
первый вице-премьер - Андрей Белоусов (Антон Силуанов),
вице-премьер - Дмитрий Григоренко (Максим Акимов),
вице-премьер - Юрий Трутнев,
вице-премьер - Татьяна Голикова,
вице-премьер - Виктория Абрамченко (Ольга Голодец),
вице-премьер - Юрий Борисов (Алексей Гордеев),
вице-премьер - Алексей Оверчук (Дмитрий Козак),
вице-премьер - Марат Хуснуллин (Виталий Мутко),
вице-премьер - Дмитрий Чернышенко (Юрий Борисов).
Президент Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа. Функции последнего в соответствии с указом главы государства отошли Министерству экономического развития.
Министр иностранных дел - Сергей Лавров,
министр обороны - Сергей Шойгу,
министр внутренних дел - Владимир Колокольцев,
министр энергетики - Александр Новак,
министр финансов - Антон Силуанов,
министр культуры - Ольга Любимова (Владимир Мединский),  
министр промышленности и торговли - Денис Мантуров,
министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев,
министр просвещения - Сергей Кравцов (Ольга Васильева),
министр науки и высшего образования - Валерий Фальков (Михаил Котюков),
министр труда и социальной защиты - Антон Котяков (Максим Топилин),
министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,
министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,
министр транспорта - Евгений Дитрих,
министр спорта - Олег Матыцин (Павел Колобков),
министр юстиции - Константин Чуйченко (Александр Коновалов),
министр экономического развития - Максим Решетников (Максим Орешкин),
министр по развитию Дальнего Востока и Арктики - Александр Козлов,
министр здравоохранения - Михаил Мурашко (Вероника Скворцова),
министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий - Евгений Зиничев.



Теги: Россия, Кабинет министров, обновление
 
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