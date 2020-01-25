20 человек погибли в результате мощного землетрясения в Турции

25.01.2020 10:00

По меньшей мере 20 человек погибли и около 1015 получили ранения в результате мощного землетрясения на востоке Турции, которое произошло вечером 24 января в 20:55 по местному времени, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Сила толчков составила 6,8 балла по шкале Рихтера.

Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, заявил, что в результате землетрясения разрушены пять зданий в провинции Элязыг и 25 зданий в провинции Малатья.

Власти предполагают, что под завалами могут находиться около 30 человек. На месте работает более 1100 спасателей.