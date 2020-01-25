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Куратор "ЛДНР" Сурков ушел в отставку
25.01.2020 09:00
Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.
По его словам, это произошло в связи со сменой курса на украинском направлении. О причине отставки и своих дальнейших планах Сурков, по словам Чеснакова, расскажет через месяц.
По информации главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, вместо Суркова куратором украинского направления в Кремле станет бывший вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный замглавы администрации президента 24 января.
Теги: Донбасс, отставка, Сурков
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