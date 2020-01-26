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Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 35 человек
26.01.2020 14:00
В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек, сообщает Корреспондент.net.
При этом спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек. Согласно инфомации ведомства, за медицинской помощью в общей сложности обратились 1547 человек.
Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести. Вслед за землетрясением зафиксированы 599 афтершоков.
Теги: Турция, землетрясение, жертвы
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