Количество жертв землетрясения в Турции возросло до 35 человек

26.01.2020 14:00

В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек, сообщает Корреспондент.net.

При этом спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек. Согласно инфомации ведомства, за медицинской помощью в общей сложности обратились 1547 человек.

Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести. Вслед за землетрясением зафиксированы 599 афтершоков.