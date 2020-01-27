Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с вирусом 2019-nCoV

27.01.2020 09:00

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда пять млн долларов на оказание поддержки Китая в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в понедельник, 27 января, газета China Daily, передает Корреспондент.net.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, по данным издания, активно взаимодействует по этому вопросу с китайскими партнерами - частными и общественными организациями, которые участвуют в деятельности по ликвидации пневмонии. Выделенные средства будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их размещению в зону карантина и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.