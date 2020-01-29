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На Тайване обнаружили "реинкарнацию" знаменитой Сердитой Кошки

29.01.2020 17:00
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На Тайване обнаружили "реинкарнацию" знаменитой Сердитой Кошки

В сети нашли "реинкарнацию" известной кошки, ставшей мемом - Grumpy Cat (Сердитая Кошка), сообщает Корреспондент.net.
Кошка имеет кличку Мяу-Мяу и живет со своей хозяйкой в Тайване.  Женщина увидела котенка в возрасте 10 месяцев после того, как от него отказался хозяин и забрала его себе.
Позже оказалось, что животное больно гипертиреозом. Женщине пришлось уйти с работы и заложить дом, чтобы отвезти кошку на дорогостоящее лечение в США. Сейчас Мяу-Мяу полностью здорова.
Сама Grumpy Cat (настоящая кличка - Соус Тардар) умерла  в мае прошлого года после осложнения болезни в возрасте семи лет.



Теги: кошка, Тайвань, реинкарнация
 
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