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Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем

29.01.2020 15:00
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Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем

Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем с 3 февраля. Об этом заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, сообщает "Радио Свобода".
Скипальский отметил, что перевозчик прекращает «единственное прямое сообщение с Китаем», пока «ситуация не изменится».
Сообщается, что новым коронавирусом из Китая инфицированы более 4500 человек, более 100 заболевших скончались.



Теги: Украина, вирус, Китай, самолет
 
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