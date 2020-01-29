Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем

29.01.2020 15:00

Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем с 3 февраля. Об этом заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, сообщает "Радио Свобода".

Скипальский отметил, что перевозчик прекращает «единственное прямое сообщение с Китаем», пока «ситуация не изменится».

Сообщается, что новым коронавирусом из Китая инфицированы более 4500 человек, более 100 заболевших скончались.